6ème Comité Stratégique de la Sécurité numérique

Actualité du thème "La Sécurité "

Dépêche

Le Comité Stratégique de la Sécurité numérique s’est réuni pour la 6ème fois mardi 14 janvier.

Créé par Ordonnance Souveraine en 2017, il a pour rôle de valider et de suivre les plans d'action découlant de la stratégie nationale pour la sécurité numérique, d'identifier les technologies-clés pour le développement d'un environnement numérique de confiance, d'évaluer les besoins en formation initiales et continues, de suivre les travaux de recherche et d'en accompagner leurs valorisations, d'analyser la veille technologique et économique permettant d'anticiper les évolutions des questions liées au numérique.

Présidé par le Ministre d’État, le Comité est composé du Président du Conseil National, du Directeur des Services Judiciaires, des Conseillers de Gouvernement – Ministres, du Maire, du Secrétaire Général du Gouvernement, du Directeur de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, du Délégué Interministériel chargé de la Transition Numérique, du Directeur des Réseaux et Systèmes d’Information du Gouvernement, du Directeur du Développement des Usages Numériques, du Président du Conseil Économique, Social et Environnemental, de Monsieur André Saint-Mleux.