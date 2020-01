Exercice de simulation d’incendie dans le Port de Monaco

Actualité du thème "La Sécurité "

Dépêche

Exercice incendie sur bateau dans le secteur du quai Jules Soccal, dans le Port de Monaco.

Mardi 14 janvier 2020, en fin de matinée, s'est tenu un exercice incendie sur bateau dans le secteur du quai Jules Soccal, dans le Port de Monaco.

Cet exercice regroupait l'ensemble des unités d’intervention et de secours de la Principauté mobilisées dans ce type de circonstance. Le scénario visait à simuler un incendie sur un bateau de petite taille avec une personne bloquée dans l'habitacle.

Sous le commandement du Corps des Sapeurs-Pompiers, la Division de la Police Maritime et Aéroportuaire, la Direction des Affaires Maritimes, la Société d'Exploitation des Ports de Monaco et la Marina du Yacht Club ont ainsi pu travailler les automatismes, la coordination et la répartition des domaines d'actions de chacun.

Un autre exercice sera effectué en 2020 sur un bateau de plaisance de plus grande taille.

Cet exercice a mobilisé :

- pour le Corps des sapeur-pompiers: 4 engins, 1 embarcation, 1 drone, un échelon de commandement ;

- pour la Division de la Police Maritime et Aéroportuaire: 2 embarcations dont 1 avec des personnels plongeurs ;

- pour la Direction des Affaires Maritimes: 1 cadre de liaison et 1 embarcation ;

- pour la SEPM & le YCM : 4 zodiacs et une dizaine de personnes.