CORONAVIRUS - Fermeture des accès au littoral, des jardins publics et des aires de jeux

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

Le Gouvernement princier interdit, avec effet immédiat, tous les accès au littoral et aux rivages de la Principauté de Monaco. Voici la liste exhaustive des sites concernés par cette décision d'interdiction.

• Les enrochements contournant la pointe du Monte-Carlo Sporting Club

• La plage privée du Méridien Beach Plaza

• L'anse du Larvotto dans son intégralité

• L'anse du Portier

• Les digues du port Hercule comprenant la contre-jetée Lucciana, le quai Rainier-III et la promenade Stefano-Casiraghi

• Le chemin des Pêcheurs, la plage des Pêcheurs et les enrochements en contrebas du chemin éponyme

• La digue Est de Fontvieille dans sa totalité

• La digue Ouest de Fontvieille dans sa partie monégasque

Pour des raisons de précautions sanitaires, sachant que le virus du covid-19 reste actif plusieurs heures sur des surfaces inertes, le Gouvernement princier a également décidé de fermer les accès aux parcs et jardins publics ainsi que l’usage des aires de jeux pour enfants jusqu’à nouvel ordre.

Le Gouvernement princier rappelle qu’outre les déplacements professionnels indispensables et ne pouvant pas être différés, seuls des déplacements individuels, brefs et à proximité du domicile, sans possibilité de regroupement, sont autorisés et pour les uniques motifs suivants :

• pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans les établissements et commerces de proximité autorisés à accueillir du public ;

• pour motif de santé ;

• pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde des enfants ;

• pour l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et pour les besoins des animaux de compagnie.

Le Gouvernement appelle instamment tous les résidents à respecter les dispositions arrêtées, seul moyen efficace de briser la chaîne de transmission du virus. Chacun est responsable de la sécurité de tous.