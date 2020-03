CORONAVIRUS : aucun cas positif depuis lundi matin

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

Chaque jour, des prélèvements sont effectués sur des personnes présentant des symptômes en Principauté de Monaco. A ce jour, mercredi 18 mars à 18 heures, toutes les analyses de prélèvements réalisées depuis lundi 16 mars se sont révélées négatives au COVID-19.

Ceci porte donc toujours à 9 le nombre de personnes touchées en Principauté depuis la révélation du premier cas positif le 28 février dernier.

Le Gouvernement princier rappelle que chacun d'entre nous détient une part de la protection des autres, à commencer par ses proches. Le Gouvernement princier en appelle à la responsabilité et au sens civique de chacune et chacun pour adopter les comportements les plus précautionneux.