Communiqué du Gouvernement relatif à la négociation en cours avec le Syndicat des Praticiens Hospitaliers

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

A son initiative, Didier Gamerdinger a réuni le 15 mai dernier les différents interlocuteurs concernés par les négociations en cours entre le Gouvernement et le Syndicat des Praticiens Hospitaliers du CHPG.

Participaient à cet échange le Département des Affaires Sociales et de la Santé, le Président du Conseil d’Administration du CHPG et l’équipe de Direction, la présidence de la Commission Médicale de l’Etablissement (CME) et les responsables du Syndicat des Praticiens Hospitaliers.

Après un large échange de vues conduit dans un esprit constructif, les orientations communes suivantes ont été arrêtées :

- La première étape de la revalorisation du tarif des gardes est confirmée.

La réorganisation du tableau des gardes et astreintes, qui mérite d’être menée à bien depuis des années, fera l’objet de propositions concrètes du corps médical d’ici une vingtaine de jours afin d’être soumise au Conseil d’Administration de l’établissement dès le mois de juin.

Cette avancée lui permettra de se prononcer définitivement sur la poursuite de la revalorisation des gardes, objet d’une demande du Syndicat des Praticiens Hospitaliers.

- Les modalités de calcul de la redevance versée à l’établissement par les médecins pratiquant une activité libérale seront révisées. Le CHPG percevra ainsi une plus juste rémunération pour les moyens mis à leur disposition (secrétariat, équipes soignantes, instrumentation, équipement technique, locaux...).

Cette disposition s’appliquera aux médecins qui souhaiteront à l’avenir être autorisés à avoir une activité libérale au CHPG.

Les modalités de versement de la redevance à retenir feront l’objet dans les prochaines semaines de discussions entre le corps médical et la Direction de l’établissement.

Ces propositions seront soumises au Conseil d’Administration après l’été pour approbation. Cela permettra dans le même temps de valider le principe de la revalorisation de la rémunération des médecins au regard de l’inflation.

Le Département des Affaires Sociales et de la Santé, qui s’est impliqué dans la recherche de solutions positives, salue le sens des responsabilités des différentes parties prenantes.

Il se félicite des orientations envisagées qui permettront aux discussions en cours de continuer à progresser de manière consensuelle et décisive dans un esprit de concertation.