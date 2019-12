Conférence éducation/santé sur le Trouble du Déficit de l’Attention (TDA)

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

La Direction de l’Action Sanitaire a organisé le mercredi 18 décembre une conférence sur les troubles de l'attention chez les enfants et les adolescents, destinée aux enseignants de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des associations et des professionnels de l’enfance.

En préambule, Alexandre Bordero, Directeur de l’Action Sanitaire, a indiqué : « Nous devons accompagner la prise en charge au quotidien des enfants qui ont besoin de notre aide pour réussir leur parcours afin que chacun, dans notre domaine de compétence, nous les aidions à construire leur avenir ».

Emmanuelle Muller, Coordinatrice pour la mise en œuvre et le suivi des dispositifs éducatifs particuliers à la DENJS, a ensuite rappelé : « Au travers de ces rencontres, nous souhaitons mettre à disposition des enseignants des recommandations de santé, mais aussi des conseils simples et efficaces, afin de faciliter la communication et la prise en charge de ces enfants qui nécessitent une pédagogie adaptée. Il s’agit d’une action interministérielle, menée avec la DASA, qui marque la volonté de ne laisser personne de côté ».

Le Docteur Renaud-Yang, du Pôle Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents du Centre Plati*, a exposé les problématiques liées au Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) afin de sensibiliser les professionnels de l’éducation, du médico-social et de la santé professionnelle et de leur permettre de mieux comprendre et en appréhender les différentes facettes. Elle a également souligné la collaboration essentielle entre le Centre Plati et l’Inspection Médicale des Scolaires (IMS).

Afin de mieux encadrer les besoins des enfants et des familles, chaque projet d'école et d'établissement comporte en Principauté un volet sur l'accueil et les stratégies d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il prend en compte les projets personnalisés de scolarisation, les aménagements et adaptations nécessaires pour la scolarisation de ces élèves pour favoriser l’attention de l’élève.

Ainsi, le Département des Affaires Sociales et de la Santé souhaite ouvrir le dialogue santé à tous les acteurs concernés par la prise en charge du Trouble Déficitaire de l’Attention et ses troubles associés, pour que les familles soient entendues et que les professionnels de santé et de l’enseignement puissent mieux les prendre en charge car leur rôle est primordial, face à une situation devant laquelle ils se trouvent parfois démunis.

* Placé sous l’autorité de la Direction de l’Action Sanitaire (DASA), le Centre PLATI, Pôle Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents s’adresse aux enfants scolarisés en Principauté de Monaco, présentant des difficultés psychologiques et/ou des troubles des apprentissages complexes, ainsi qu’à leurs familles.

Le Centre PLATI est composé de trois unités :

• Le Centre Médico-Psychologique (CMP)

• Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)

• Le Centre de Diagnostic des Troubles des Apprentissages (CDTA)