Didier Gamerdinger inaugure le 2ème Salon du Service à la Personne

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Dépêche

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Dans le cadre de l’inauguration du 2ème Salon du Service à la Personne, qui se déroule aujourd’hui à l’Auditorium Rainier III, Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a remercié Maurice Cohen, organisateur du Salon, pour cette initiative qui répond aux attentes des personnes âgées et de celles ayant besoin d’être entourées.

En effet, cette journée d'échange et de conférences donne corps au souhait d’améliorer le quotidien des seniors et de permettre aux professionnels des services à la personne de s'informer et se former sur les évolutions du secteur, de dynamiser leur activité et leur réseau relationnel, mais aussi de faire progresser la qualité de leurs prestations de services.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre a souligné « Vieillir en bonne santé à Monaco est l’objectif du Gouvernement, qui doit prendre en compte les réalités sociologiques liées à la question du vieillissement et répondre avec anticipation aux besoins de la population, avec la mise en place d’un dispositif complet et cohérent de services à la personne pour nos ainés ».