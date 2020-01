L’inspection médicale des scolaires - Objectif : « une école en bonne santé »

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

Didier Gamerdinger, Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et Alexandre Bordero, Directeur de l’Action Sanitaire, en présence de l'équipe de la division de l’inspection médicale des scolaires ©DR

Didier Gamerdinger, Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, accompagné d’Alexandre Bordero, Directeur de l’Action Sanitaire, a rendu visite, mercredi 15 janvier, à l’inspection médicale des scolaires.

La bonne santé des élèves, le repérage et la prise en charge des troubles sont des conditions nécessaires à la réussite des apprentissages scolaires. Pour cela, l’inspection médicale des scolaires, service placé sous l’autorité de la Direction de l’Action Sanitaire (DASA) réalise le suivi médical de tous les élèves de la Principauté, en effectuant des examens réguliers afin de dépister précocement certains troubles du développement, des apprentissages ou certaines maladies qui pourraient avoir des conséquences sur la santé et la scolarité future des élèves.

Ces examens réguliers sont encadrés par la Loi n. 1.334 du 12/07/2007 sur l'éducation.

Les missions de l’inspection médicale des scolaires s’inscrivent dans une politique de promotion de la santé en faveur des élèves. Ce service accompagne chaque élève, de la maternelle au lycée, en fonction de ses besoins spécifiques liés notamment à sa santé physique et/ou psychique en apportant son expertise diagnostique le plus précocement possible.

Parmi ses missions l’inspection médicale effectue :

- le dépistage des troubles sensoriels (vue, audition), somatiques éventuels, des anomalies de la statique, des troubles physiologiques et/ou des comportements, ainsi que la surveillance de l'évolution de la croissance et le recueil des vaccinations ;

- des bilans spécifiques en petite section et grande section de maternelle de repérage des troubles du langage et des apprentissages ;

- le suivi de l'état de santé de l'élève, en lien avec le médecin traitant et/ou spécialiste ;

- le repérage des troubles psychologiques, et des situations de mal être ;

- la promotion de la santé individuelle et collective et participe à des programmes de prévention et de formation ;

- le suivi des élèves en situation de handicap ;

- ces missions s’inscrivent dans des programmes de Santé publique : prévention de l'obésité en lien avec l’OMS, prévention des conduites à risque, des conduites addictives (éducation et gestion de la bonne pratique des écrans notamment) ;

- Recueil des données statistiques de l’état de santé de la population scolaire.

Les membres de l'équipe

- deux médecins en binôme avec deux infirmières ;

- une infirmière assurant les visites spécifiques pour l'Inspection Dentaire, pour chaque élève chaque année. Cette intervention est organisée avec le Collège des Chirurgiens-dentistes de Monaco, de Janvier à Mai ;

- un secrétariat : présence quotidienne de l’Attaché assurant le lien entre les familles et les médecins, et les différents partenaires (DENJS, Centre Plati, praticiens libéraux…etc).

Les médecins peuvent être contactés et consultés librement, sans démarche préalable. Les consultations ne sont pas soumises à tarification.

Des bilans systématiques réguliers sont réalisés tout au long de l'année scolaire. Ils s'effectuent dans l'école, le collège, ou le lycée par l'équipe médecin/infirmière de l'Inspection Médicale Scolaire en lien avec les infirmières des établissements scolaires.

L’Inspection médicale des scolaires organise et réalise également des examens à la demande, souhaités par le corps enseignant, l'équipe psycho-sociale scolaire, les parents, les médecins ou praticiens paramédicaux (orthophonistes, psychologues).

Dans tous les cas l’Inspection médicale des scolaires peut être sollicitée et consultée pour des situations particulières en lien avec les différents partenaires autour de l'élève : les parents, l'Education Nationale, le Centre Plati, le CHPG et les thérapeutes libéraux, et contribue à la réflexion sur les dispositifs d’orientation scolaire.

Pour Didier Gamerdinger « le dépistage précoce est essentiel, car l'école est souvent la première porte d'accès à une médecine préventive pour le bien-être des élèves »

INSPECTION MEDICALE DES SCOLAIRES

57 rue Grimaldi, Le Panorama Bloc AB - MC 98000 MONACO

Tél. : (+377) 98.98.88.21 / Fax : (+377) 93.30.32.71

Médecins-inspecteurs :

Médecins-inspecteurs :

Dr Jeanne-Marie BERMON.

Dr Valérie JOGUET.

Attaché :

Mme Sandrine VANZO.

Infirmières :

Mme Sandrine GRILLET.

Mme Lucie OEHLER.