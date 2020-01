Le bulletin de paye électronique (BPE) arrive en Principauté

Les avantages du bulletin de paye électronique : Le bulletin de paye électronique (BPE) ou bulletin de paye dématérialisé, comprend les mêmes informations et a la même valeur qu’une version papier. Les employeurs du secteur privé qui le souhaitent peuvent le mettre en œuvre. Le bulletin de paye électronique ne revêt aucun caractère obligatoire. Si l’employeur délivre ce format de bulletin, le salarié peut s’y opposer et conserver la version papier classique. La dématérialisation permet à l’entreprise de gagner du temps et de limiter les consommables (encre, papier...) ainsi que les contraintes d’archivage. Les employés ont également la possibilité de stocker plus facilement les données de leur parcours professionnel, notamment dans la perspective du versement de leur retraite. L'impact environnemental est aussi réduit. La valeur d’un bulletin de paye dématérialisée est strictement la même que celle d’un bulletin papier, les informations obligatoirement présentes sur la version électronique du bulletin de paye sont identiques à la version papier : identification de l’employeur, nombre d’heures de travail...