Signature de deux Conventions de partenariat entre le Centre Hospitalier Princesse Grace et la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et entre le Centre Hospitalier Princesse Grace et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

De gauche à droite, au premier plan : Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Benoîte de Sévelinges, Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, Sylvain Charnay, Administrateur de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. De gauche à droite, au second plan : Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur et Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. ©Direction de la Communication / Michael Alesi

En présence de Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et de Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, une Convention de partenariat entre le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) et la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS) vient d’être signée par Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et par Benoîte de Sevelinges, Directeur du CHPG, pour promouvoir l’enseignement scolaire en milieu hospitalier.

Pour faire suite à une mission d'évaluation sur les perspectives de structuration d’une activité d'enseignement en milieu hospitalier, visant à répondre aux besoins des enfants hospitalisés, cette Convention précise les objectifs et modalités pratiques de cette activité. En effet, un professionnel d'enseignement de la DENJS intervient au CHPG depuis le début de ce dernier trimestre. Il s’agit d’une période d'observation jusqu'à la fin de l'année scolaire pour assurer l'évaluation des besoins et la continuité de l'activité d'enseignement des élèves scolarisés hospitalisés dans les services de pédiatrie et de psychiatrie.

Une seconde Convention de partenariat a également été signée entre le CHPG et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo (OPMC) par Benoîte de Sévelinges et Sylvain Charnay, Administrateur de l’OPMC pour poursuivre les projets artistiques et culturels entre les deux entités et continuer à faire bénéficier les résidents du Cap Fleuri et d’A Qietüdine, les personnes âgées prises en charge au Centre de Gérontologie Rainier III, ainsi que leurs proches, de concerts offerts par les musiciens de l’OPMC. Ce sont plus de quarante de concerts qui ont été donnés depuis que le CHPG et l’OPMC se sont associés en 2011. Aujourd’hui, la signature de cette Convention va permettre la poursuite du partenariat avec la filière gérontologique et le développement de projets avec d’autres services de l’Hôpital.