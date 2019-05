Actualité du thème "Le Sport"

Dépêche

© Direction de la Communication - Michael Alesi

A l’initiative de la Direction de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, 350 élèves des classes de 7e de la Principauté participent à la 28e édition des Jeux Athlétiques Scolaires qui se déroulent sur la piste d’athlétisme du Stade Louis II. Au programme des épreuves : 50 mètres, 600 mètres, saut en hauteur, saut en longueur et relais mixte sur 400 mètres.

Aux côtés des professeurs d’Education Physique et Sportive, de nombreux bénévoles de la Fédération Monégasque d’Athlétisme apportent leur soutien à la réussite de cette manifestation. La marathonienne Paula Radcliffe a elle aussi répondu à l’appel et souhaite par sa présence transmettre son expérience et les valeurs du sport aux jeunes participants.

A noter également que des membres du Comité Monégasque Antidopage ont monté un stand aux abords immédiats de la piste pour sensibiliser les élèves aux dangers du dopage.