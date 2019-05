Avant-Première du documentaire « Grand Prix de Monaco, La Légende »

Actualité du thème "Le Sport"

Dépêche

LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène entourés des protagonistes du documentaire « Grand Prix de Monaco, La Légende » ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Mercredi 22 mai 2019, le documentaire « Grand Prix de Monaco La Légende » a été présenté en avant-première à la Salle Garnier en présence de LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène entourés de Serge Telle, Ministre d’Etat, Michel Boeri, Président de l’Automobile Club de Monaco, d’anciens pilotes, dont David Coulthard, Jacky Ickx, Alain Prost, Jackie Stewart et de nombreuses personnalités.

Ce documentaire, coproduit par Check Productions, Monaco Info et la RTBF, célèbre les 90 ans de la plus mythique des courses automobiles en circuit urbain : le Grand Prix de Monaco.

Ecrit par Yann-Antony Noghès et réalisé par Franck Florino, «Grand Prix de Monaco, La Légende» réunit les témoignages exclusifs des plus grands pilotes et dirigeants de la Formule 1, des archives rares et des scènes de reconstitution. Les courses "made in Monaco" qui ont marqué l'histoire de la F1, les duels d'anthologie entre pilotes d'exception, les accrochages les plus spectaculaires sur un circuit au tracé intemporel défilent à la vitesse des bolides, l’émotion en prime. S.A.S. le Prince Souverain nous livre en voix off Sa vision de la course la plus médiatisée au monde, celle que tous les pilotes rêvent de remporter.

Le documentaire sera diffusé sur Monaco Info, le 25 mai à 19h et le 26 mai à 12h ; TF1 le 25 mai à 10h35 ; la Chaîne Histoire le 24 mai à 21h35, et RTBF le 25 mai à 13h48 et 22h38, le 26 mai à 21h38 et le 27 mai à 12h33.

LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène entourés de Pascal Camia, Directeur des Jeux à la Société des Bains de Mer ; S.E. M. Serge Telle, le Ministre d'Etat et Yann-Anthony Noghès, producteur du documentaire.