Monaco et la Tunisie, un partenariat en faveur de l’autonomisation des femmes

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Dépêche

Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération et M. Li Yong, Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (O.N.U.D.I.) ©DR

Le Département des Relations Extérieures et de la Coopération a signé un accord avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (O.N.U.D.I.) et l’Union pour la Méditerranée (UpM) en faveur de l’autonomisation des femmes pour un développement industriel inclusif et durable en Tunisie.

L’objectif de cet accord, d’une durée de quatre ans, est de favoriser le développement de Micros, Petites et Moyennes Entreprises féminines afin de créer davantage d’opportunités d’affaires et d’emplois pour les femmes en âge de travailler en Tunisie.

Le projet pilote, soutenu par Monaco, concerne plus particulièrement les entreprises féminines créatrices de produits cosmétiques et parapharmaceutiques à base de produits naturels. Cette production concerne , en Tunisie, aussi bien les huiles essentielles, les eaux florales, les plantes aromatiques et médicinales que les parfums, crèmes, masques et savons.

Cette intervention s’inscrit enfin dans une initiative plus large visant l’autonomisation de femmes urbaines et rurales dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Le Département des Relations Extérieures et de la Coopération entretient, par le biais de sa Direction de la Coopération Internationale, des relations privilégiées de coopération avec la Tunisie depuis le début des années 90. La Coopération monégasque suivra avec grand intérêt cette initiative au service de l’entrepreneuriat des femmes.

Pour mémoire, Monaco est membre de l’UpM depuis 2008 et de l’O.N.U.D.I. depuis 2003. Sous l’impulsion de la famille Princière, la Principauté de Monaco met en œuvre une politique en faveur des droits des femmes. Conformément aux Objectifs de Développement Durable (O.D.D.), des actions sont menées dans divers domaines dont celui de l’insertion socio-économique.