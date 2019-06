Monaco participe à la Réunion annuelle du Conseil d’Administration du Programme Alimentaire Mondial (PAM)

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Dépêche

Yordanos Pasquier, Responsable Programmes Senior à la Direction de la Coopération Internationale et S.E. M. Robert Fillon, Ambassadeur de Monaco en Italie, Représentant permanent auprès des Organisations multilatérales ayant leur siège à Rome ©DR

Une délégation monégasque, composée de S.E. M. Robert Fillon, Ambassadeur, Représentant permanent auprès des Organisations multilatérales ayant leur siège à Rome, et de Mme Yordanos Pasquier, Responsable Programmes Senior à la Direction de la Coopération Internationale, a assisté à la réunion annuelle du Conseil d’Administration du Programme Alimentaire Mondial (PAM), qui s’est tenue dans la capitale italienne, du 10 au 14 juin 2019.

Au cours de cette session les actions et programmes d’aide que le PAM met en œuvre dans les différentes régions du monde où la sécurité alimentaire n’est pas assurée ont été étudiés. Tout en soulignant certains progrès importants en matière d’approvisionnement alimentaire, David Beasley, Directeur exécutif du PAM, a également fait état de graves difficultés dans l’acheminement de l’aide internationale, dans certains pays touchés par des conflits armés, tels que le Yémen. Le Directeur exécutif a aussi mis en exergue les perturbations de plus en plus importantes occasionnées par les changements climatiques sur les systèmes de production agricole les plus vulnérables.

La Principauté de Monaco, engagée en faveur de l'Objectif de Développement Durable n°2 (Faim Zéro), a fait de la sécurité alimentaire une de ses quatre priorités d’intervention. Le PAM est ainsi devenu, en 2019, le premier partenaire multilatéral de la Coopération monégasque, avec six projets de développement soutenus par Monaco au Sahel, à Madagascar et au Burundi, ainsi que de l'aide d'urgence. Près de 800 000€ ont déjà été alloués au cours de l'année 2019.