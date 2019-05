AMS - La Principauté de Monaco soutient les efforts du GARDP pour lutter contre la septicémie résistante aux médicaments chez les nouveau-nés

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Communiqué de presse

© Kaya Bulbul/GARDP - S.E. Mme Carole Lanteri, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant permanent près l’Office des Nations Unies à Genève, et le docteur Manica Balasegaram, Directeur exécutif du Global Antibiotic Research & Development Partnership (GARDP).

Genève, 29 mai 2019 - A l'occasion de la 72ème Assemblée Mondiale de la Santé, durant laquelle la résistance aux antimicrobiens (RAM) était un des sujets prioritaires à l'agenda, le Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP) a annoncé la contribution allouée par le Gouvernement Princier pour soutenir son programme de lutte contre la septicémie néonatale en Afrique du Sud, où la résistance aux antimicrobiens est un problème important.

Les maladies infectieuses constituent la principale cause de décès et d'invalidité chez les enfants. Plus de la moitié des décès chez les enfants de moins de 5 ans concernent des nouveau-nés (jusqu'à 28 jours). On estime que les infections résistantes aux médicaments sont responsables de 214 000 décès par septicémie néonatale par an (*). La situation est encore aggravée par l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens.

"Le GARDP souhaite remercier la Principauté de Monaco pour son soutien", a déclaré le Dr Manica Balasegarem, Directeur du GARDP. "Ce financement répond à un besoin urgent en matière de santé publique : la mise au point d'antibiotiques pour le traitement de la septicémie chez les nouveau-nés. Le réseau d'essais cliniques en Afrique du Sud fera également partie d'une plateforme mondiale d'antibiotiques pour enfants. "

Le financement monégasque permettra en effet le développement de nouveaux traitements antibiotiques, ainsi que celui d’une base de données scientifiques pour l’utilisation efficace des antibiotiques afin d’améliorer la prise en charge médicale des nouveau-nés et des enfants.

« Monaco se réjouit de faire partie du concert des pays soutenant cette initiative du GARDP, a souligné Mme Bénédicte Schutz, Directeur de la Coopération Internationale du Gouvernement Princier. La réduction de la mortalité infantile, dont il est question ici, reste un axe d’intervention prioritaire de l’aide publique au développement de la Principauté, et nous sommes heureux que l’Afrique du Sud, pays partenaire de la Coopération monégasque, soit au cœur de cette initiative. »

*: Laxminaryian R, et al. Access to effective antimicrobials: a worldwide challenge. Lancet. 2016 Jan 9;387(10014):168-75. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00474-2. Epub 2015 Nov 18.

Notes :

GARPD

Le GARDP est un organisme de recherche et de développement à but non lucratif qui répond aux besoins mondiaux en santé publique en mettant au point des traitements antibiotiques nouveaux ou améliorés, tout en s'efforçant d'assurer leur accès durable. Lancé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'initiative Médicaments contre les maladies négligées, le GARDP est un élément important du Plan d'action mondial de l'OMS sur la résistance aux antimicrobiens qui préconise de nouveaux partenariats public-privé pour encourager la recherche et le développement de nouveaux agents antimicrobiens et diagnostics.

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco :

La politique de coopération au développement du Gouvernement Princier, qui a fait de la lutte contre la pauvreté sa priorité d’intervention, permet de soutenir chaque année environ 130 projets dans 11 pays, principalement des PMA (Madagascar, Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie, Sénégal et Burundi). L'aide se concentre sur quatre domaines d'intervention essentiels pour développer le capital humain - la santé, l'éducation, l'insertion socio-économique et depuis 2018 la sécurité alimentaire - et cible en priorité les personnes les plus vulnérables (femmes, enfants, réfugiés, personnes en situation de handicap). https://cooperation-monaco.gouv.mc

Contacts :

GARDP :

Direction de la Coopération Internationale du Gouvernement Princier :

