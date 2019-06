L’Accord RAMOGE participe à la régate Rolex Giraglia

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Pour la première fois, un équipage de l’Accord RAMOGE a participé à la régate Rolex Giraglia, au départ de Saint-Tropez, mercredi 12 juin. Arrivés à Monaco vendredi 14 juin, les navigateurs ont achevé cette aventure humaine, placée sous le signe de la cohésion, avec de superbes souvenirs en tête. En effet, tout comme la Rolex Giraglia, l’Accord RAMOGE repose lui aussi sur les relations d’amitié entre la France, Monaco et l’Italie. RAMOGE s’est donc engagé dans cette régate mythique avec l’ambition de porter le message d’une coopération renforcée pour la préservation de la Méditerranée. L’Accord a souhaité également promouvoir la navigation à voile comme moyen de transport propre et respectueux de l’environnement.

L’équipage du navire RAMOGE, fidèle à l'engagement de l'Accord et à ses objectifs de préservation du milieu marin, était composé de navigateurs issus du Ministère Italien de l'Environnement, des Garde-côtes de Gênes, de la Direction des Affaires Maritimes de Monaco et de la Préfecture Maritime de la Méditerranée, du Secrétariat de l'Accord et des marins du Yacht Club de Sanremo. L’équipe, unie pour ce challenge sportif et cette expérience humaine, illustre ainsi les liens d'amitié qui se sont noués au gré des travaux réalisés dans le cadre de cette coopération, initiée depuis plus de quarante ans.