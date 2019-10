L’Ambassade de Monaco aux États-Unis et au Canada réunit son réseau consulaire à Seattle

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

From left to right : Jonathan Warren (Las Vegas), Doug Heckman (Atlanta), Karine Médecin (Counselor at the Monaco Embassy in Washington), Claire Koeneman (Chicago), Her Excellency Maguy Maccario Doyle, Tomas Abreu (Miami), Rebecca Rainey Fogiel (Dallas), Jacques Becker (Vancouver), Raffaella de Laurentiis (Los Angeles), Gildo Pastor (New York), Thomas Horn (San Francisco), Calvin Fayard (New Orleans)©DR

Du 10 au 14 octobre, les Consuls de Monaco aux États Unis d’Amérique et au Canada se sont retrouvés, à Seattle, État de Washington, durant le long weekend du « Columbus Day », pour participer à la réunion consulaire annuelle.

La ville de Seattle a été choisie par l’Ambassade pour sa vitalité économique et pour son action dans la préservation de l’environnement et la promotion du développement durable, enjeux chers au Prince Souverain.

Le 10 octobre, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Ambassadeur de Monaco aux Etats Unis d’Amérique, a présidé la réunion en présence de M. Gildo Pastor, Consul Général de Monaco à New York et des Consuls honoraires de 9 grandes villes américaines. Les activités à venir pour 2019 et 2020 ont été présentées afin d’inciter les synergies, la communication et la collaboration.

Les jours suivants ont été dédiés à l’échange d’information au cours de rencontres stratégiques dans les sphères d’intérêt de la Principauté. Le programme comprenait une visite de

« l’immeuble commercial le plus ‘vert’ au monde » au cœur de Seattle, le Bullitt Center, ainsi qu’ une rencontre avec d’éminents universitaires du « College of the Environment » de l’Université de Washington - experts dans des domaines aussi variés que l’acidification des océans, le processus de la fonte des glaces ou encore le développement durable. Une visite de l’atelier du sculpteur américain Dale Chihuly a complété ce programme.

L’accueil chaleureux des locaux et particulièrement le soutien généreux de Greg et Stacy Lill, fondateurs et propriétaires du Chateau Lill, ont permis aux représentants de la Principauté aux Etats Unis de découvrir tout au cours de ce long week-end le charme de l’hospitalité du Pacifique Nord-Ouest.