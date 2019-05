L’Ambassade de Monaco en Allemagne soutient le Concert «sans frontières » de la Chorale diplomatique de Berlin

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

« Concert sans frontières - Sous le même ciel » ©DR

Grâce notamment au généreux soutien de l’Ambassade de Monaco en Allemagne, « the Diplomatic Choir Berlin » a donné, le jeudi 23 mai au Berliner Dom, un concert intitulé « Concert sans frontières - Sous le même ciel », devant plus de 700 invités dont des Ambassadeurs et des Représentants des milieux politique, économique et culturel de Berlin.

Des musiques spirituelles issues des cultures chrétienne, juive et arabo-islamique ont été interprétées par des chanteurs et musiciens de plus de 20 nationalités, dont beaucoup d’entre eux font partie de la communauté diplomatique de Berlin.

Mettre en avant la musique comme vecteur d’amitié et de compréhension mutuelle, au-delà des frontières religieuses ou culturelles, tel était l’objectif de ce concert, qui a reçu le haut patronage du Ministre des Affaires étrangères allemand, M. Heiko Mass.