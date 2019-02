Monaco à la 40ème session du Conseil des droits de l’Homme

Légende photo : Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération et de S.E Mme Carole Lanteri, Ambassadeur, Représentant Permanent de la Principauté auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, en second plan M. Gilles Realini et Mlle Francesco Casalone Copyrigth : DR