OMS - Monaco participe à la 72ème Assemblée mondiale de la Santé

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement–Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et la délégation monégasque ©DR

Une délégation monégasque* conduite par Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement–Ministre des Affaires sociales et de la Santé, participe à la 72ème Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui se tient à Genève, du 20 au 28 mai 2019.

Cette Assemblée, réunissant les 194 Etats membres, des observateurs et des organisations partenaires, est suivie par plus de 4 000 délégués.

Le thème du débat général de cette année est « La couverture sanitaire universelle : ne laisser personne de côté ». Dans son intervention, M. Gamerdinger est revenu sur les mesures mises en place en Principauté afin d’offrir les meilleurs soins à l’ensemble de la population monégasque avec une approche fondée sur les besoins de la personne à tous les âges de la vie.

Il a également évoqué les actions menées par le Gouvernement Princier dans le cadre de sa coopération internationale afin d’atteindre l’objectif d’une couverture sanitaire universelle au niveau mondial.

Cette 72ème Assemblée mondiale de la Santé devra, outre les questions techniques et sanitaires habituelles, adopter le Programme-Budget 2020-2021 de l’Organisation, aligné sur les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Pour mémoire, l’Assemblée mondiale de la Santé est l’organe décisionnel suprême de l’OMS et est chargée de définir la politique de l’Organisation et d’en approuver ses budgets. L’OMS est le principal partenaire multilatéral du Gouvernement Princier en matière de coopération internationale.

* : S.E. Mme Carole Lanteri, Ambassadeur, Représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès de I’Office des Nations Unies à Genève ; Dr Alexandre Bordero, Directeur de l'Action Sanitaire ; Kristel Malgherini, Conseiller Technique au Département des Affaires Sociales et de la Santé; Johannes de Millo Terrazzani, Conseiller de la Mission Permanente de la Principauté de Monaco auprès de l'Office des Nations Unies ; Gilles Realini, Premier Secrétaire de la Mission Permanente de la Principauté de Monaco auprès de l'Office des Nations Unies ; Emilie Larese-Silvestre, Chef de Division, Direction de la Coopération Internationale, Département des Relations Extérieures et de la Coopération ; Chloé Petruccelli, Secrétaire des Relations Extérieures au Département des Relations Extérieures et de la Coopération et Suzana Vaz, Attaché au sein de la Mission Permanente de la Principauté de Monaco auprès de l'Office des Nations Unies.