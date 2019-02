ONU Monaco à la 57ème Commission du développement social

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Mme Clotilde Ferry, Conseiller à la Mission Permanente de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies ©DR

Mardi 19 février, Mme Clotilde Ferry, Conseiller à la Mission Permanente de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies, a participé à la 57ème session de la Commission du développement social dont le thème était "lutter contre les inégalités et les obstacles à l’inclusion sociale au moyen des politiques budgétaires et salariales et des politiques de protection sociale". Dans son allocution Mme Ferry a exposé les actions concrètes que la Principauté met en œuvre pour réduire les inégalités et lutter contre l’exclusion sociale.

Sur le plan national, elle a notamment mentionné les rencontres " Monaco Jeunesse et Développement Durable" qui permettent de responsabiliser les élèves de la Principauté et de leur faire prendre conscience de l’importance de la transition énergétique et du développement durable. Mme Ferry a également évoqué la Commission d’insertion des diplômés, celle-ci a permis, depuis 2010, à 236 jeunes d’être intégrés dans le tissu économique monégasque.

Dans le domaine de la santé, cher à la Principauté puisqu’elle y consacre 8% de son budget, les associations Monaco Disease Power, et A.M.A.P.E.I. soutiennent les actions du Gouvernement Princier pour favoriser l’inclusion sociale des personnes handicapées.

Enfin, Mme Ferry a souligné les actions de la Coopération internationale, en particulier, celles liées à la promotion de l’entreprenariat dans des pays en développement au moyen de micro-crédits, ainsi que les actions de la Croix-Rouge monégasque, fortement engagée en faveur de l’insertion socio-économique des jeunes.