Présentation des lettres d’accréditation du nouveau Représentant de Monaco auprès des Organisations œuvrant dans le domaine du nucléaire à Vienne

Communiqué de presse

la Délégation monégasque (M. Lorenzo RAVANO, S.E. M. Frédéric LABARRERE, M. Andrea COLOMBO-PASTORELLI) et M. Lassina ZERBO, Secrétaire exécutif de l’OTICE Crédit photo : OTICE

Le 9 septembre 2020, à Vienne, S.E. M. Frédéric Labarrere, a remis à M. Rafael Mariano Grossi, Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (A.I.E.A.), ses lettres de nomination en qualité de Représentant de la Principauté de Monaco.

La cérémonie a été suivie d’un entretien privé au cours duquel le Directeur Général a exposé les priorités de l’A.I.E.A. Il a souligné le rôle de Monaco au sein de l’Agence, notamment grâce à la présence sur le territoire monégasque du Laboratoire d’étude de l’environnement marin de l’Agence, qui fêtera ses 60 ans en 2021. Le Directeur Général s’est félicité de la récente nomination de Mme Florence Descroix Comanducci, de nationalité monégasque, à la tête de cette structure.

M. Grossi a également salué l’engagement de S.A.S. Le Prince Souverain en faveur de la préservation de l’environnement marin et de la lutte contre le changement climatique auxquelles l’Agence contribue à travers plusieurs programmes de coopération scientifique et technique. Il a adressé ses remerciements au Gouvernement Princier pour son soutien de longue date en faveur du programme de cancérothérapie de l’Agence.

S.E. M. Frédéric Labarrere a, pour sa part, assuré au Directeur Général le plein soutien de la Principauté de Monaco en faveur des activités de l’Agence, salué les initiatives en faveur des objectifs de développement durable, et fait part de sa volonté de poursuivre les relations historiques de coopération entre Monaco et l’A.I.E.A.

Dans l’après-midi, l’Ambassadeur a présenté ses lettres de nomination à M. Lassina Zerbo, Secrétaire Exécutif de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (O.T.I.C.E.), en qualité de Représentant Permanent de la Principauté de Monaco.

Au cours de l’entretien qui a suivi la cérémonie, le Secrétaire Exécutif a présenté l’activité de l’Organisation et le fonctionnement du système de surveillance international qui, via plus de 300 stations de surveillance et laboratoires d’analyse, effectue des mesures visant à détecter des essais nucléaires mais également en mesure de détecter les tremblements de terre souvent à l’origine de tsunamis. Il a remercié le Gouvernement Princier pour les partenariats avec le C.T.B.T.O. dans le cadre des activités d’alerte contre les tsunamis ou en faveur du renforcement des capacités en matière de surveillance en Afrique francophone.

De son côté, l’Ambassadeur a salué le travail effectué par l’Organisation et notamment la poursuite de nombreuses activités durant la pandémie. Il a formulé le vœu de pouvoir approfondir les relations de coopération entre Monaco et l’OTICE.

* : Universellement connue en tant qu’organisme mondial de « L’atome pour la paix et le développement » au sein de la famille des Nations Unies, l’AIEA est le centre international de la coopération dans le domaine du nucléaire. L’AIEA compte aujourd’hui 171 Etats membres. Elle a été fondée en 1957, date de l’adhésion de la Principauté de Monaco.

Pour plus d’information : https://www.iaea.org/fr/laiea

** : Établi à Vienne en 1997, le Secrétariat technique provisoire de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires (OTICE) est l’organisme chargé de préparer l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

Pour plus d’information : https://www.ctbto.org/