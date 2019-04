Réunion des Ambassadeurs de la destination Monaco

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

De gauche à droite : Gianmarco Albani, Responsable du projet « Ambassadeurs de la destination », Fabrice Marquet, Directeur de Monaco Tech, Alessandro Giusti, Consul de Monaco à Florence, S.E. M. Robert Fillon, Ambassadeur de Monaco en Italie, et Diego Bonaventura, Directeur de la Chambre de Commerce de Monaco ©DR

Le 11 avril, le Club des « Ambassadeurs de la destination Monaco » de Florence s’est réuni, dans le cadre historique de l’Hôtel Villa Cora. L’objectif de ce Club est de rassembler des personnalités italiennes de tous horizons, motivées par leur amour pour la Principauté. Elles s’engagent à promouvoir la destination auprès de leurs relations tant professionnelles qu’amicales.

S.E. M. Robert Fillon, Ambassadeur de Monaco en Italie et Alessandro Giusti, Consul de Monaco à Florence, ont accueilli les participants et ont rappelé le rôle des « Ambassadeurs de la Destination Monaco » dans la promotion du tourisme de congrès en Principauté de Monaco, et dans le développement des contacts d’affaires. Ils se sont également félicité du dynamisme du Club de Florence et de la diversité des secteurs d’activité - économiques mais aussi culturels - qui y sont représentés.

Par ailleurs, cette réunion a été marquée par la présence du Directeur de la Chambre de Commerce de Monaco, entité du Monaco Economic Board, et du Directeur de « Monaco Tech » ; tous deux venus nouer et développer des contacts avec la Région toscane, dont le tissu entrepreneurial, dense et diversifié, comprend notamment des entreprises du secteur des nouvelles technologies.

Enfin, au cours de cette soirée, à laquelle assistait le Préfet de Florence, deux nouveaux « Ambassadeurs » ont été désignés.

A noter que les groupes d’Ambassadeurs de la Destination Monaco se sont fédérés autour des Consuls de la Principauté en Italie et rassemblent aujourd’hui 230 membres dans 12 grandes villes transalpines.