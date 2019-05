Visite de travail d’une délégation de l’OIF

De gauche à droite : Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération ; Vanessa Lamothe-Matignon, Conseillère spéciale de la Secrétaire Générale de la Francophonie en charge des instances et des partenariats et S.E. M. Christophe Steiner, Ambassadeur, Représentant personnel de Monaco auprès de l'OIF ©Direction de la Communication/Stéphane Danna