Visite de travail d’une délégation polonaise à Monaco

Une délégation d’entrepreneurs polonais et de la Coalition polonaise pour l’Innovation a effectué une visite de travail à Monaco les 6 et 7 mai. Cette visite, organisée par le Monaco Economic Board (MEB), fait suite à l’organisation par l’Ambassade de Monaco en Pologne d’un « Monaco Day in Warsaw » réalisé en coopération avec le Consulat honoraire de Monaco à Varsovie en octobre 2018.

Accueillie par S.E. Mme Isabelle Berro-Amadeï, Ambassadeur de Monaco en Pologne, et par Guillaume Rose, Directeur général exécutif du MEB, la délégation polonaise a assisté, durant ces deux jours, à diverses présentations d’intervenants* du Gouvernement Princier, du MEB, de MonacoTech et de quatre de ses startups.

Les discussions ont notamment porté sur l’économie monégasque, le développement de la « Smart City », et les nouvelles technologies financières (Fintech).

Lors d’un déjeuner au Yacht Club de Monaco, offert par l’Ambassade de Monaco en Pologne, la délégation polonaise a pu échanger avec Laurence Garino, Directeur du Monaco Welcome & Business Office, et Alain Ucari, Secrétaire du Bureau de l'Association Monégasque des Activités Financières (A.M.A.F.).

Cette mission de travail s’est conclue par une visite du Centre scientifique de Monaco, conduite par le Dr. Hervé Raps, du Département de Biologie médicale.

* Christophe Pierre, Directeur du Développement des Usages Numériques ; Justin Highman, Directeur Monaco Invest (MEB)et Fabrice Marquet, Directeur de MonacoTech.