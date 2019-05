Extended Monaco : le modèle monégasque dans un monde numérique

Actualité du thème "Un État moderne"

Communiqué de presse

S.A.S. le Prince Albert II, entouré, à Sa gauche, de Luc Jacquet, réalisateur et Frédéric Genta, Délégué Interministériel chargé de la Transition Numérique, à Sa droite, de Cédric Biscay, Directeur de Shibuya Productions et Thomas Battaglione, Administrateur Directeur Général de la SMEG. ©Direction / Manuel Vitali

Le 30 avril, le programme Extended Monaco, Smart Principality a été présenté au Yacht Club en présence de S.A.S. le Prince Albert II. Le Gouvernement Princier a livré sa vision de la transformation digitale de la Principauté, élaborée ces douze derniers mois. Les priorités de ce programme stratégique, intitulé Extended Monaco, sont de servir la qualité de vie, offrir un nouveau cycle de prospérité économique et augmenter la valeur du service public.

«Monaco dans un monde numérique, c'est un pays qui fait de sa taille une force, un atout pour rendre encore plus performant, plus durable, plus humain notre modèle économique et social », a déclaré le Chef de l’Etat monégasque.

Le Délégué Interministériel chargé de la Transition Numérique, Frédéric Genta, a exposé les fondamentaux de cette stratégie numérique. « Extended Monaco est la base de notre croissance future. Une croissance qui a besoin de fondations : la 5G, le Cloud Souverain, la fibre optique... », a listé Frédéric Genta.

L’ambition d’Extended Monaco est d’attirer des entreprises et des activités grâce au développement des nouvelles technologies, comme la blockchain, à l’aide de moyens de financement innovants. Pour devenir le leader mondial des ICO (Initial Coin Offering) environnementales, l’Etat finance ainsi une première ICO dédiée à la production du nouveau film documentaire de Luc Jacquet, réalisateur oscarisé de La Marche de l’empereur.

Avec Extended Monaco, l’objectif est également d’appliquer le numérique simultanément sur l’ensemble des politiques publiques (santé, éducation, smart city, etc.). « Nous formerons les enfants au numérique, par le numérique. Notre éducation est un atout stratégique pour notre avenir car dans un monde numérique, la valeur repose sur l'intelligence et le savoir », a souligné Frédéric Genta.

Enfin, pour améliorer l’expérience des usagers dans leurs interactions avec l’Administration, l’objectif est de dématérialiser 100% des démarches administratives à l’horizon 2022.

Le programme Extended Monaco verra sa pleine mise en œuvre au cours des trois années à venir.

Pour plus d’informations : www.extendedmonaco.com