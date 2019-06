Le Welcome Office à la rencontre des nouveaux et futurs résidents

Actualité

Dépêche

© - Direction de la Communication - Manu Vitali

Comme chaque trimestre, le Welcome Office a tenu une réunion d’information dédiée à celles et ceux qui sont en cours d’installation à Monaco ou qui souhaitent s’y installer.

Ce fut l’opportunité pour les invités de découvrir concrètement les différents aspects de la vie en Principauté.

Ainsi chacun a pu comprendre comment s’installer, quelles sont les entités essentielles à connaître, les démarches administratives de la vie quotidienne se rapportant à l’éducation ou la santé par exemple, les divers moyens de transport, les grands projets de la Principauté et bien d’autres sujets indispensables.

Ces rencontres se tiennent au Club des Résidents Etrangers de Monaco (CREM), partenaire historique de l’événement, dans un cadre confortable et élégant.

Par ailleurs, le Welcome Office - en charge de l’accueil des primo-arrivants, entrepreneurs et investisseurs depuis 9 ans maintenant - reçoit régulièrement, en rendez-vous personnalisé, les personnes à la recherche de contacts clés, d’informations pratiques sur Monaco ou sur la création d’activité.

Pour ne pas manquer la prochaine réunion ou pour tout autre renseignement:

Welcome Office - +377 98 98 98 98 – welcome.business@gouv.mc

Téléchargez l’application officielle de la Principauté :

« Monaco Welcome » disponible sur Smartphones et tablettes, Androïd et iOS