Tempête ALEX : bilan de la nuit – Aucun blessé à déplorer à Monaco

Communiqué de presse

©Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le passage de la tempête Alex n’aura, fort heureusement, laissé sur Monaco que quelques traces limitées de son passage.

Malgré des rafales de vent soutenues soufflant jusqu’à 80km/h, le moment le plus fort fut l’intense épisode de pluie hier soir vers 21h. Plus de 105 mm d’eau sont tombés en près d’une heure. Aucune victime n’est à déplorer sur le territoire de la Principauté, les dégâts constatés sont limités et strictement matériels.

Ces violentes averses ont mobilisé les sapeurs-pompiers pour une trentaine d’interventions. La plupart d’entre elles se traduisaient en une assistance pour cause d’inondation dans des locaux privés et dans le deuxième sous-sol du parking du Larvotto où une vingtaine de centimètre d’eau recouvrait toute la surface.

Les sapeurs-pompiers sont également intervenus pour un éboulement de terrain au chemin des Révoires à Beausoleil et la chute d’un arbre sur la terrasse de la prison.

Au total, une cinquantaine de sapeurs-pompiers dont plus de quarante sur le terrain avec une quinzaine d’engins et une trentaine de policiers ont été mobilisés sur ces opérations.

Hier soir, à partir de 18h, le Gouvernement princier avait activé un centre d’hébergement pour accueillir d’éventuels naufragés en raison, notamment, de l’interruption totale de circulation de trains SNCF et des bus interurbains. 350 lits ont été montés au Grimaldi Forum Monaco avec le soutien des Carabiniers du Prince et des bénévoles de la Croix-Rouge de Monaco. En l’absence de demandes, le centre d’hébergement a été fermé à 21 heures. Seule une seule personne a eu besoin d’être hébergée. Afin de ne pas mobiliser la structure pour cette seule personne, elle a été acheminée par la Croix-Rouge vers un hôtel de Beausoleil.

La deuxième partie de nuit fût beaucoup plus calme avec un retour du beau temps en fin de nuit.

Ce matin, la circulation ferroviaire et des bus de la ligne d’Azur a repris normalement. Toutes les infrastructures routières de la Principauté sont à nouveau ouvertes aux usagers.

Les accès au littoral sont à nouveau libres, hormis celui de la plage du Solarium proprement dit du fait de la houle résiduelle. L’interdiction d’entrée/sortie des ports a été également levée.