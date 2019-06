2ème édition du « Rendez-vous aux jardins » en Principauté

Actualité

Dépêche

©Direction de la Communication - Michael Alesi

Samedi 8 et dimanche 9 juin prochains, la Principauté accueillera la deuxième édition des « Rendez-vous aux jardins ». Cette année, la manifestation aura lieu dans les allées des jardins Saint Martin à Monaco Ville.

Réalisé par la Direction de l’Aménagement Urbain, en collaboration avec la Direction de l'Environnement, ce parcours est composé de plusieurs panneaux qui auront pour thématique la faune et la flore du site (Chauves-souris, Cormoran huppé, Faucon pèlerin, Hémidactyle verruqueux, Nichoirs, Hôtel à insectes, Prairie fleurie, les grottes Saint Martin, Jardins Saint Martin, flore et faune spécifiques).

Afin de faire découvrir ce nouvel itinéraire au public, des visites commentées gratuites sont proposées sur inscription (samedi 8 et dimanche 9 juin 10h, 11h, 14h, 15h). Ces visites permettront au public de découvrir les jardins Saint Martin autrement.

Par ailleurs, il sera aussi proposé le dimanche 9 juin, à partir de 14h30, au sein des jardins Saint Martin, un atelier de broderie collective à destination des enfants (à partir de 4 ans). En collaboration avec Terres Méditerranéennes et L'atelier d'Alizée, cet atelier gratuit, intitulé « Au fil de la nature », aura pour thème la biodiversité.

Pour mémoire, la Principauté de Monaco participe de nouveau à cette manifestation, initiée par le Ministère Français de la Culture, qui a pour objectif de faire découvrir à un large public la richesse et la diversité des parcs et jardins tout en s’attachant à mettre en valeur leur dimension artistique et culturelle.

Inscription visite guidée : amenagement@gouv.mc

Réservation atelier broderie collective : termedmonaco@gmail.com/06 22 800 166