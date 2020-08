COVID-19 : Le Gouvernement princier poursuit l’augmentation du nombre de tests PCR

Actualité

Communiqué de presse

Alors que les statistiques monégasques ne comptabilisent que les résidents et les non-résidents hospitalisés, 28 cas positifs ont été décomptés en 14 jours. Il s’agit essentiellement de personnes âgées entre 20 et 40 ans. Les contaminations sont intervenues à l’extérieur de la Principauté, au sein de foyers familiaux ou dans la sphère professionnelle lors des pauses.

Dans un premier temps, le Gouvernement a organisé une large campagne de détection du virus avec des tests sérologiques. Plus de 38.000 personnes (résidents, population scolaire et travailleurs en Principauté) ont ainsi pu être testées. Ces tests sérologiques sont encore disponibles auprès des pharmaciens et des professionnels de la santé sur simple demande. Ils permettent de rapidement savoir la personne testée a été en contact, par le passé, avec le virus.

Parallèlement à ce testing, le Gouvernement princier a élaboré un dispositif de tests PCR qui permettent, quant à eux, de savoir si la personne est positive au Covid-19 au moment du test. Pour ce faire, plusieurs acteurs de la santé monégasque sont sollicités. Afin de pouvoir répondre à une demande importante et compte tenu de la réalité des structures sanitaires monégasques en matière de détection du Covid-19, la Principauté travaille aussi avec des laboratoires installés dans la région voisine. Concrètement, le CHPG, le Centre Scientifique de Monaco, le Laboratoire d’Analyses Médicales de Monaco, le Centre Médico-Sportif, les infirmières de ville de Monaco et un laboratoire de Beausoleil ainsi qu’un autre de Nice sont pleinement mobilisés pour effectuer les analyses pour le compte de la Principauté.

Aujourd’hui, la capacité de prélèvement à Monaco s’établit à 960/semaine, soit 137/jour. Dès la semaine prochaine, cette capacité sera portée à 1260/semaine.

Afin de répondre à une demande de test sans cesse croissante, le Gouvernement princier a pris des mesures pour étoffer directement la capacité de prélèvements. Une équipe d’infirmiers libéraux et du personnel du Centre Médico-Sportif renforcent la capacité de prélèvements de ville.

Le Laboratoire d’Analyses Médicales de Monaco qui effectue 50 prélèvements/jour sera en mesure, à la demande du Gouvernement, d’ouvrir un site supplémentaire pour 50 prélèvements/jour supplémentaires dès la semaine prochaine.

Le CHPG a d’ores et déjà précommandé un nouvel automate Abott en cours d’homologation CE. Il permet un rendu des résultats en 20 minutes. Il permettrait de réaliser 30 analyses supplémentaires/jour.

Le Centre Scientifique de Monaco est en attente de livraison d’un automate qui pourra effectuer 1.200 analyses/jour. Cet appareil commandé au mois de mai par le Gouvernement princier devrait, en principe, être opérationnel à compter de mi-novembre.

Ces éléments témoignent de la mobilisation de la Principauté pour tester très largement sa population. Comparé à d’autres états européens, la capacité de prélèvement à Monaco rapportée à sa population se situe à plus du double de celle de la Belgique, de la France, de l’Allemagne ou de l’Islande et à quatre fois celle de la Suisse ou de l’Italie.

Ces chiffres ne pourraient cependant être l’unique réponse à la préoccupation des personnes éprouvant certaines difficultés à se faire tester rapidement.

Le Gouvernement princier est bien conscient du délai d’attente parfois exprimé auprès des personnes souhaitant effectuer un prélèvement pour analyse. Tout en rappelant que les recommandations sanitaires préconisent de tester les personnes qui ressentent des symptômes du virus ou qui ont été en contact avec une personne positive.

Le Gouvernement démultiplie toutes les pistes possibles pour équiper la Principauté au mieux en matière de tests dans un environnement international de grande tension en ce domaine. En effet, de très nombreux pays sont également en forte demande de tests PCR, de réactifs pour les analyses et d’écouvillons pour les prélèvements. A l’instar de ce qui avait été rencontré sur le marché des masques au début de la crise sanitaire, les approvisionnements commencent à être de plus en plus tendus. Le Gouvernement se concentre sur la consolidation de l’approvisionnement.

Face à cette situation qui devrait évoluer favorablement dans les prochaines semaines, le Gouvernement est conduit à organiser les tests en fonction des priorités sanitaires. Les tests sont ainsi effectués en priorité sur les patients présentant des symptômes évocateurs de la maladie ou ayant été contact proche d’un cas positif. Ces situations signalées par un médecin (de ville, du travail, de la DASA ou médecin scolaire) sont priorisées et traitées sous 24 à 36 heures.

La volonté des Autorités monégasques est de tout mettre en œuvre pour assurer, à terme, l’ensemble des étapes du test en Principauté de Monaco. Ceci permettra à la Principauté d’être totalement autonome.