COVID – 19 : le don du sang toujours aussi important

Actualité

Communiqué de presse

©Direction de la Communication - Michael Alesi

En cette période d’épidémie, les besoins de sang ne faiblissent pas pour les patients du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG).

Ainsi, les personnes qui le souhaitent peuvent toujours donner leur sang malgré le confinement.

Afin de renforcer les mesures de protection des donneurs et de ses équipes, le Centre de Transfusion Sanguine (CTS) propose désormais des collectes uniquement sur le site du CHPG.

Pour vous éviter tout déplacement inutile, le CTS préconise d’appeler le +377 97 98 98 20 afin d’obtenir un rendez-vous les mardis entre 8h et 14h, les mercredis entre 10h et 15h ou les jeudis entre 8h et 14h.

Pour cette collecte, munissez-vous du SMS de confirmation du rendez-vous au CTS.

Plus d’infos sur www.chpg.mc rubrique Don du Sang