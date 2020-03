Covid19 : 4 nouveaux cas positifs et la chloroquine sous surveillance

Actualité

Communiqué de presse

A l’occasion d’un point-presse téléphonique, Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a confirmé quatre nouveaux cas positifs au Covid19 en Principauté depuis dimanche soir, portant le total à 27 cas avérés dont une guérison. « Dix d’entre d’eux sont hospitalisés, les autres suivis à domicile mais tous ne sont pas des résidents monégasques » a précisé le Ministre, compte tenu que le CHPG prend en charge des personnes des communes limitrophes. « La situation sanitaire reste gérable compte tenu de cette évolution. Nous ne sommes pas encore sur une augmentation très rapide de l'épidémie ».

Concernant le recours à la chloroquine, Didier Gamerdinger a indiqué que le CHPG utilisait cette molécule sous surveillance médicale très étroite en étant attentif à ses effets secondaires indésirables. « Le Ministre d’Etat a pris une décision en vue de préserver les stocks en Principauté et de prévenir une automédication dangereuse. Il permet leur préemption auprès des grossistes-répartiteurs et l’interdiction de leur dispensation par les pharmacies d'officine. En revanche, pour les patients déjà sous traitement de chloroquine, ils pourront s’en procurer auprès d’une seule officine en Principauté ».

En conclusion, le Conseiller-Ministre a indiqué : « Parce que cette molécule présente des risques d’utilisation indue et de surdosage causant des problèmes cardiaques et rénaux, elle ne sera délivrée ou utilisées qu'après un contrôle étroit et sous surveillance médicale ».

Concernant les livraisons de gel hydro-alcoolique, une distribution massive a été effectuée auprès des professionnels de santé. Une arrivée très conséquente de masques est attendue pour les jours à venir.