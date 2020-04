Covid19 : cinquième réunion du Comité mixte de suivi

Actualité

Communiqué de presse

Une cinquième réunion du Comité mixte de suivi du Covid-19 s’est tenue ce vendredi 24 avril au Ministère d’Etat.

À cette occasion, le Gouvernement princier a échangé avec les représentants du Conseil National sur les décisions prises et à prendre dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences sociales et économiques.

Ces échanges sont intervenus notamment au sujet de la situation sanitaire et de l’approvisionnement de la Principauté en matériel médical. Il a ainsi été question d’un point d’étape sur la distribution des masques aux Résidents et l’organisation mise en place pour fournir des masques aux salariés de la Principauté.

Les membres du Gouvernement princier et la délégation du Conseil National ont également partagé leurs points de vue sur les phases futures de la gestion de la crise sanitaire : la levée progressive du confinement.

À ce jour, le Gouvernement princier multiplie les concertations avec les différents acteurs de la Principauté pour étudier l’organisation la plus efficace, la plus pragmatique d’une levée progressive du confinement. L’objectif est double : s’assurer de la maîtrise de la circulation du virus tout en relançant notre économie.

En concertation avec le Conseil National, les participants au Comité mixte de suivi ont convenu de poursuivre le travail sur ces sujets jusqu’à ce qu’une communication officielle soit organisée.

Des échanges sont intervenus sur la situation économique et budgétaire de la Principauté et ce, après que le Conseil National ait, mardi dernier, voté à l’unanimité le budget rectificatif qui actait un déficit de 477,3 millions.

Le Gouvernement et le Conseil National ont exprimé une fois encore leur volonté commune de s’unir pour que du point de vue économique et financier, tous les efforts soient entrepris pour ne laisser personne sur le bord de la route.

Le Prochain Comité mixte de suivi se réunira jeudi 30 avril.