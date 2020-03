Désinfection des trottoirs, quais de la gare, ascenseurs publics et rampes

Actualité

Dépêche

Afin de renforcer toujours plus les mesures de protection et de lutte contre le Covid-19, le Gouvernement Princier a souhaité que les espaces publics comme les trottoirs et les ascenseurs soient traités.

« Il est important que nous engagions toutes nos équipes et tous nos moyens pour réduire le risque de contamination des monégasques, résidents et salariés. Cette action supplémentaire doit y participer. Je remercie la Direction de la Société Monégasque d’Assainissement (SMA) et ses équipes pour leur mobilisation et leur réactivité » a indiqué Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.

Depuis 5 heures ce matin, la SMA a mis en place l’organisation pour procéder à la désinfection des trottoirs, quais de la gare, ascenseurs et rampes, avec un bactéricide biodégradable à la senteur de pin des landes.

Désinfection des trottoirs: un lancier accompagne la grosse arroseuse d’une capacité de 8000 litres et trois lanciers circulent sur des petits engins équipés de cuve et d’une lance.

Pour la désinfection des ascenseurs et rampes, les agents seront munis du nécessaire pour désinfecter manuellement les boutons d’ascenseurs, les rampes des escalators et translators et les mains courantes des galeries piétonnes.

Ces opérations vont mobiliser une trentaine d’agents de la SMA, sept jours sur sept.