Deux élèves dans deux établissements scolaires différents positifs à la Covid-19 : les camarades de classe et les enseignants seront testés

Actualité

Communiqué de presse

Une jeune élève de primaire (CE2) de l’école François d’Assise - Nicolas Barré située à Monaco-ville a été testée positive à la Covid-19. La jeune fille respectera une quatorzaine à son domicile.

Conformément au protocole sanitaire observé par les autorités monégasques, les 24 élèves de la classe et l’enseignant qui ont été en contact avec l’élève feront l’objet d’un dépistage PCR (prélèvement d’échantillon nasal permettant de savoir si le patient est infecté au moment du prélèvement). Les modalités de ces tests ont été communiquées aux familles et aux personnes concernées hier en fin d’après-midi.

Au collège Charles III, c’est un élève de 6ème qui a été testé positif à la Covid-19. Ici aussi les enseignants et les élèves qui ont été en contact avec l’élève se verront proposer un test PCR. Les parents ont été informés hier soir par la direction de l’établissement afin de préciser les modalités du dépistage.

Même positifs, ces deux élèves sont considérés par les experts sanitaires comme « contacts à risque négligeable » puisque, comme leurs camarades et leurs enseignants, ils portaient un masque en classe et respectaient l’ensemble des mesures barrières. Le risque de contamination est donc très faible.

Les directions respectives des deux établissements scolaires ont annoncé la poursuite des cours dans les deux classes moyennant le renforcement des gestes barrières. Concrètement, la distanciation sanitaire est augmentée, l’hygiène des mains renforcée et il y aura obligation d’une utilisation stricte des objets personnels.

Parallèlement à ces mesures de précautions sanitaires, la température sera prise deux fois par jour chez chaque élève des deux classes et ce, pendant les 14 prochains jours, soit la période d’incubation potentielle du virus.

Le Gouvernement princier rappelle que le port du masque est obligatoire pour tous les personnels scolaires et pour tous les élèves de plus de 5 ans.