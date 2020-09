Double lancement pour la Mission pour la Transition Énergétique

Actualité

Dépêche

De gauche à droite : Laurie Giacobi, Kate Powers, Benoite de Sevelinges, Sébastien Uscher, Frédéric Genta, Kevin Crovetto, Annabelle Jaeger-Seydoux, Victor Langellotti, Jessica Sbaraglia, Marie-Pierre Gramaglia, Isabelle Biancheri, Julien Vidal, Rémi Feipeler, Céline Cottalorda.©Direction de la Communication - Michael Alesi

Aujourd’hui, Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, et Frédéric Genta, Délégué Interministériel chargé de la Transition Numérique, ont, dans un premier temps, lancé officiellement le « Coach Carbone du Pacte ».

Ce nouveau dispositif numérique d’engagement et d’accompagnement des adhérents au Pacte National a été élaboré en étroite collaboration entre la MTE et la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique. Très attendu des signataires du Pacte, il facilite l’ensemble des démarches qui lui sont rattachées. Pour faciliter ses choix, les actions du Pacte seront accompagnées d’une fiche Eco-geste dédiée et d’une estimation fine des quantités d’émissions carbone ainsi évitées.

« Le Pacte National n’est pas un outil figé. Il s’ajuste et évolue au fil du temps et des besoins. Nous l’adaptons et l’optimisons pour qu’il soit au plus proche de la réalité, des attentes des adhérents et des derniers développements numériques » a notamment déclaré Marie-Pierre Gramaglia.

Dans un second temps, Julien Vidal, Fondateur du mouvement éco-citoyen « Ça commence par moi » a présenté le Programme « Ambassadeurs du Pacte National », dont il est le Formateur et qui vise à promouvoir et relayer le Pacte National.

10 premiers Ambassadeurs du Pacte National, lesquels ont passé 2 heures avec Julien Vidal à l’issue de l’évènement, seront amenés à devenir les « porte-paroles » des enjeux de transition énergétique de la Principauté. Leur rôle : incarner le Pacte auprès de leur entourage et de leur communauté, avec le soutien actif de la MTE qui leur fournira formations, ateliers de mobilisation et suivi.

Un sujet à retrouver dès ce soir sur Monaco Info.