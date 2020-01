Inauguration du tandem ski mis à disposition de la Fédération monégasque de Ski par le Gouvernement Princier

Actualité

Communiqué de presse

Serge Telle, Ministre d’Etat, Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur entourés des représentants d’association. ©Direction de la Communication - Manuel Vitali

Parce que le ski alpin ne doit pas être réservé qu’aux personnes valides, le Département des Affaires Sociales et de la Santé a organisé la présentation du tandem ski mis à disposition de la Fédération Monégasque de ski, en présence de plusieurs membres du Gouvernement et de représentants d’associations.

Le tandem ski est adapté aux personnes qui, du fait de leur handicap ou de leur perte de mobilité, ne peuvent pas skier en liberté. L’objectif étant d’offrir le maximum d'autonomie et de plaisir aux personnes handicapées. Les progrès de la technologie ont permis l’arrivée de nouveaux appareils plus performants et confortables. Le tandem ski permet de découvrir les joies de la glisse en toute sécurité. Le domaine de la Région PACA est pour cela doté d'un environnement idéal à la conduite du matériel handisport : pentes douces, pistes larges, télésièges débrayables 4 places.

Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a indiqué que « le Gouvernement a souhaité donner les moyens à la Fédération Monégasque de Ski pour acquérir un tandem ski afin que les personnes, handicapées ou à mobilité réduite puissent glisser en toute sécurité sur les pistes. Elles pourront découvrir des sensations, profiter des panoramas alentours et vivre à leur manière les sports d'hiver. »

Pour l’encadrement, les personnes handicapées seront guidées par des professionnels spécialement formés de la Fédération Monégasque de Ski, qui leur feront découvrir les sensations du skieur assis.

Jacques Pastor, Directeur technique de la Fédération Monégasque de ski a souligné : « Un autre avantage important réside dans le fait de pouvoir profiter des sports d’hiver et de la glisse en famille. Très souvent la personne en situation de handicap est condamnée à attendre en bas des pistes et un des membres de la famille se sent obligé de rester avec elle. Grâce à ce dispositif, tout le monde reste ensemble. »

©Direction de la Communication - Manuel Vitali

Alain Greyer, Responsable des formations pilote et du Dispositif Montagne du Conseil Départemental des Alpes Maritimes a indiqué : « Depuis 2008 chaque année le département des Alpes Maritimes prends a sa charge les frais de formation de 11 nouveaux pilotes en organisant une session sur le département afin d’éviter de long et coûteux déplacement à ses stagiaires. Cela permet aussi aux futur pilotes de se former sur les sites de pratique qui ont chacun leurs spécificités Dès lors que des tandem ski sont mis à disposition le Conseil Général s’assure que la chaîne d’accessibilité soit respectée . Il assume la maintenance durant l’hiver de l’ensemble du matériel mis à disposition sur la plate-forme et organise les recyclages pour les pilotes n’ayant pas exercé depuis plus d’an.»

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Directeur technique de la Fédération Monégasque de ski : Jacques Pastor jpastor.monaco@gmail.com

Pour une recherche de dispositif de pilote : www.handiski06.com