Installation de la base de vie de l’opération Palais Honoria

Actualité

Communiqué de presse

Dans le cadre de l’opération Palais Honoria, un portique va être installé au-dessus du boulevard de Belgique, afin d’établir la base de vie de ce chantier. Cette solution a été privilégiée afin d’éviter une occupation trop importante de l’espace public.

Le montage de ce portique sera effectué de nuit, entre 21 heure et 5 heure, du mardi 14 au mardi 21 janvier, à l’exception du week-end du 18 et 19 janvier. Cette opération nécessite l’interdiction de circulation entre le giratoire bd Jardin Exotique/bd de Belgique et le giratoire rue Bosio/bd de Belgique, sauf pour les riverains souhaitant accéder par exemple au parking Bosio.

Cette opération concerne la réalisation de 65 appartements domaniaux, d’une crèche, de locaux commerciaux et d’un parking de 173 places.