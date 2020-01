Jérôme Journet, nouveau Directeur de l’Aviation Civile

Actualité

Dépêche

©Direction de la Communication - Michael Alesi

Ingénieur diplômé de l’ENAC (École Nationale de l’Aviation Civile), Jérôme Journet vient d’être nommé à la tête de la Direction de l’Aviation Civile, suite au départ à la retraite de Bruno Lassagne.

Après avoir effectué des études d’ingénieur, principalement à Toulouse et au Canada, Jérôme Journet a ensuite travaillé plus de dix ans en région parisienne auprès des aéroports parisiens, à Roissy Charles de Gaulle et au centre de contrôle régional d’Athis-Mons.

Au cours de ces années, il a ainsi pu se familiariser avec les différentes facettes des métiers de l’aviation civile, au contact de l’opérationnel et du contrôle aérien, mais aussi en s’impliquant sur des projets européens d’études et de recherche.

En 2011, Jérôme Journet a été affecté à la direction des opérations de la DSNA (Direction des Services de la Navigation Aérienne) pour effectuer une mission de coordination nationale. Cette expérience lui a notamment permis d’appréhender le pilotage budgétaire et des projets de génie civil.

Jérôme Journet a ensuite quitté la région parisienne pour s’établir à Bordeaux-Mérignac où il a dirigé le CESNAC (Centre d’Exploitation des Systèmes Centraux). En 2016, il est parti s’installer aux Antilles pour prendre la tête du service de la navigation aérienne Antilles-Guyane. Jérôme Journet était en charge du contrôle aérien, de l’information aéronautique et des opérations de recherche et sauvetage aéronautique pour les espaces aériens et les aéroports de Martinique, Guadeloupe et Guyane.