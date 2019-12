L’AMADE et MonacoTech lancent la plateforme « TECH 4 CHILD »

Actualité

Communiqué de presse

L’AMADE et MonacoTech lancent, à l’occasion de Emerging Valley, une initiative en vue de promouvoir la protection, l’accès à l’éducation et à la santé des enfants via l’inclusion digitale.

TECH 4 CHILD, une plateforme pour la promotion des partenariats et le développement d’applications mobiles au service de l’enfance sur le continent Africain.

L’AMADE, ONG dédiée à la protection et à l’épanouissement de l’enfance, promeut à travers son programme l’Énergie de l’Espoir, l’accès à l’énergie comme levier de développement et ce notamment via l’inclusion digitale.

Dans le cadre de ce programme, l’AMADE appui le développement d’une offre d’applications mobiles en capacité de répondre aux enjeux auxquelles sont confrontés les enfants, notamment en Afrique, en termes d’accès à l’éducation, à la santé et à la protection des enfants.

Les premières applications mobiles soutenues apportent ainsi des solutions concrètes en termes d’alphabétisation, de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, de déclaration des naissances ou encore de lutte contre les violences sexuelles.

Fort du réseau de partenaires constitué (ONGs, Incubateurs, entrepreneurs, investisseurs…), des premiers résultats encourageants, mais également conscient des défis à relever notamment en termes de durabilité et d’impact, de mise en cohérence des divers acteurs, l’AMADE avec l’appui de l’incubateur Monégasque MonacoTech est à l’origine de l’initiative Tech 4 Child.

Tech 4 Child est une plateforme ouverte qui ambitionne de :

Favoriser la mise en réseau, l’échange d’expertise, les synergies et la mise en place de partenariats entre acteurs de l’écosystème ;

Identifier/Initier/développer des applications mobiles et du contenu digital répondants aux problématiques identifiées ;

Tester sur le terrain les applications mobiles développées ;

Identifier des modèles économiques pérennes permettant la diffusion au plus grand nombre les applications mobiles et les contenus produits.

Les acteurs réunis au sein de l’écosystème Tech 4 Child sont :

Des entrepreneurs et des start-up innovantes en phase de développement ;

Des incubateurs partenaires implantés notamment sur le continent Africain ;

Des opérateurs de téléphonie mobile ;

Des partenaires financiers : Fonds d’investissements à impact, Banques privées, Philanthropes... ;

Des experts en entreprenariat social ;

Des fondations, des ONGs.

L’AMADE un acteur engagé en faveur de la protection et l’épanouissement de l’enfant.

Fondée en 1963 à l’initiative de la Princesse Grace de Monaco, l’AMADE repose sur une vision : celle d’un monde où tout enfant, quelles que soient des origines sociales, religieuses ou culturelles, puisse vivre dignement, en sécurité, dans le respect de ses droits fondamentaux. Celle d’un monde où tout enfant ait l’opportunité d’exprimer pleinement ses potentiels.

L’AMADE contribue à la mise en œuvre de ces engagements en se fixant pour missions de :

Protéger les enfants les plus vulnérables contre la violence, l’exploitation et les abus ;

Favoriser l’épanouissement des enfants en contribuant à l’accès à l’éducation ;

Intervenir à la suite de situations d’urgences ou de post-urgence ;

Accompagner le changement en sensibilisant le public et en menant des actions de plaidoyer.

MonacoTech, un incubateur Monégasque au service de l’innovation.

MonacoTech est le programme d’incubation et d’accélération du Gouvernement Princier.

MonacoTech sélectionne avec attention des sociétés innovantes à fort potentiel (15 sociétés à ce jour) ayant pour objectif de s’établir en Principauté de façon pérenne tout en ayant une forte ambition internationale.

MonacoTech accompagne les fondateurs en leur offrant un environnement et un accès aux compétences, outils et méthodes indispensables au développement de leur entreprise.