L’ingénierie écologique au service de la biodiversité

Actualité

Dépêche

Au côté du Souverain : Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ; Stéphane Valeri, Président du Conseil National ; Robert Calcagno, Directeur général de l'Institut océanographique, Fondation Prince Albert Ier, Prince de Monaco ; Valérie Davenet, Directrice de l’Environnement ; Raphaël Simonet, Chef de division « Patrimoine Naturel » © Manuel Vitali /Direction de la Communication du Gouvernement

Des panneaux 3D, destinés à développer la biodiversité marine, ont été dévoilés mardi 6 octobre par Valérie Davenet, Directrice de l’Environnement, en présence de S.A.S le Prince Souverain, de Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, et de Stéphane Valeri, Président du Conseil National.

Ces panneaux, qui seront immergés par 35 mètres de fond courant octobre au large de Fontvieille, ont été conçus par la Direction de l’Environnement et le bureau d’études SETEC pour améliorer les fonctionnalités écologiques des structures immergées depuis 2014 qui, en raison de l’absence d’aspérités sur leurs parois, n’avaient pas été colonisées suffisamment.

Les concepteurs ont développé un modèle numérique en s’inspirant des structures et des formes présentes sur les roches naturelles du littoral. A partir de ce modèle, 20 modules différents ont été élaborés en jouant sur les profondeurs des failles, la structure et la taille des surplombs, ainsi que l’épaisseur générale. Ils ont ensuite été imprimés par la société XTREE spécialisée dans la fabrication d’éléments complexes par impression 3D. Un béton fibré, inerte pour le milieu marin et dont la microrugosité doit favoriser l’installation des espèces fixées, a été utilisé pour cette impression.

Cette technique pourra être utilisée à terme pour habiller les ouvrages artificiels (parois de digues, blocs de stabilisation, etc.) déjà en place sur le littoral afin d’améliorer la biodiversité.