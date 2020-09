La Direction des Affaires Maritimes complète sa flotte avec le VITAMAR III

Actualité

©Direction de la Communication - Manuel Vitali

Aujourd’hui, en présence de S.E.M. Pierre Dartout, Ministre d’Etat, Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Environnement, de l’Équipement et de l’Urbanisme, et Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, la Direction des Affaires Maritimes (DAM) a dévoilé son tout nouveau navire : le VITAMAR III.

À la suite du discours de présentation d’Armelle Roudaut-Lafon, Directeur de la DAM, Msg Dominique-Marie David, Archevêque de Monaco, a officiellement béni le monocoque. Leticia de Massy, Marraine du Navire, l’a ensuite baptisé avec du champagne, comme il en est de coutume dans le milieu marin.

Acquis pour la somme de 1 500 000 €, le VITAMAR III est un monocoque en aluminium construit en 2019 sur le chantier Varois « Transmetal Industries ». Ses principales missions consistent dans l’entretien du littoral et du balisage, la lutte contre la pollution marine, la préservation de l’environnement, les contrôles en mer et la lutte anti-incendie. Il vient compléter la flotte de la DAM, composée de deux semi-rigides, le SAINTE-DEVOTE 2 et le CORALLIUM 2, tous deux acquis en 2014.

