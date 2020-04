La Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco garde le contact : « Prenez soin de vous, vous nous manquez ! »

Actualité

Communiqué de presse

Avec plus de 3 milliards d’humains confinés chez eux, des compagnies aériennes clouées au sol et de nombreux aéroports fermés, l’activité touristique à travers le monde est à l’arrêt. La Principauté de Monaco est également durement impactée. L’industrie touristique sur pause, la Direction du Tourisme et des Congrès a décidé de garder le contact avec tous les amoureux du voyage, ceux qui fréquentent déjà la « Destination Monaco » et ceux qui ont le désir d’y venir se projetant dans l’après-crise. Elle prend la parole aujourd’hui à travers une nouvelle campagne de communication pour leur dire combien ils manquent à Monaco !

Ils manquent à la Principauté par leurs moments de partage et de convivialité, leurs visites et leurs avis, leur envie de consommation, leur langue et leurs exclamations, tous ces bruissements qui contribuent à rendre le pays vivant et animé.

Le slogan habituel « FOR YOU », plus belle des invitations à profiter des atouts touristiques de la Principauté, évolue en une déclaration d’affection centrée sur l’humain. Nous vivons actuellement des heures compliquées, confrontés à l’enfermement et l’absence d’un bien des plus précieux, le lien social. Ce message devient « MISS YOU », accompagné de messages tendres et intimes appuyés par des images devenues désormais précieuses et qu’on a hâte de partager à nouveau. Elles montrent des tranches de vie de gens qui passent des moments ensemble à Monaco, des moments qui redeviendront, nous l’espérons, notre et votre quotidien. Des images presque tactiles qui donnent envie de revivre ces instants dans ces lieux et décors enchanteurs… le plus vite possible.

Cette démarche concerne aussi bien le tourisme de loisirs que d’affaires, professionnels et clients. Cette campagne va être relayée par les 10 bureaux de promotion du tourisme monégasque en activité en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et en Océanie, et déployée sur les réseaux sociaux mais également dans les éditions digitales et sites web de médias professionnels et de magazines de voyages.