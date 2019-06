La « Smart Principality » monégasque en marche… Une première expérience de navette électrique autonome sur le Rocher dès cet été

Actualité

Communiqué de presse

©Direction de la Communication - Charly gallo

La Principauté de Monaco s’apprête à franchir une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de son concept de « Smart Principality » développé par le programme #ExtendedMonaco : une navette électrique autonome fonctionnera cet été sur le Rocher à destination des riverains et des touristes.

Du 3 juillet au 8 septembre, l’accès à bord sera gratuit sur une boucle d’environ 1 km faisant le tour de Monaco Ville et comprenant 4 arrêts : Place du Palais Princier, Cathédrale, Musée Océanographique et Place de la Visitation. Sa fréquence de passage sera de 15 minutes.

D’une capacité d’accueil de 15 passagers dont 11 places assises, cette navette sera exploitée par la Compagnie des Autobus de Monaco en partenariat avec le groupe de transport Keolis, qui a déjà mené une trentaine d’expérimentations de navettes autonomes à travers le monde (Paris La Défense, Lyon Confluence, Londres, Las Vegas, …) ; elle est fabriquée par la société Française Navya, leader mondial du marché avec plus de 60 navettes déployées dans le monde.

La sécurité des voyageurs sera au cœur de cette expérimentation estivale qui prévoit la présence d’un opérateur de la CAM capable à tout moment de reprendre le contrôle du véhicule, en basculant en mode navigation manuelle.

Dès le 17 juin, les riverains et les touristes sur le Rocher croiseront à n’en pas douter cette navette connectée qui entamera à vide une série de tests préparatoires in situ. Le 25 juin devant le Musée Océanographique, une journée d’information publique se tiendra en deux temps : à travers une session d’information sur le stand de la Mission pour la Transition Energétique toute la journée qui répondra à toutes les questions des riverains et à l’occasion d’une opération « navette ouverte » entre 12h et 14h afin de se familiariser avec cette nouvelle technologie.

Un second test à l’automne au Larvotto en direction des congressistes

Cette expérimentation sur le Rocher pourrait être prolongée par un deuxième test à l’automne qui consisterait en une boucle sur l’avenue Princesse Grace reliant le Grimaldi Forum au Monte-Carlo Bay lors des 4 événements que sont le Congrès IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), le Luxe Pack, les Assises de la Sécurité Informatique et le Sportel.

L’utilisation de la navette autonome s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique de mobilité du Gouvernement Princier, mise en œuvre conjointement par la Direction de la Prospective de l’Urbanisme et de la Mobilité et la Délégation interministérielle à la Transition Numérique. Elle vise à enrichir une offre de mobilité composée de services et de moyens de transports écologiques, intelligents et connectés dont l’ambition est de faciliter le transfert modal vers des mobilités douces et partagées. L’objectif de fond étant de contribuer au renforcement de la qualité de vie et de l’attractivité à long terme de la Principauté.

Il ne s’agit là que d’une première étape pour apprendre et préparer la Principauté aux mobilités de demain. En fonction des résultats obtenus et formalisés dans un bilan d’expérimentation, cette initiative pourrait être amenée à être développée au fil des ans.

L’objectif final est la mise en œuvre d’un service régulier basé sur ces technologies, permettant d’apporter une réponse « sur mesure » à des besoins de mobilité que le réseau bus ne peut pas ou imparfaitement satisfaire : voirie trop étroite, zone piétonne, demande de déplacements ponctuelle (manifestations) ou limitée (desserte nocturne), …