La société KPMG obtient sa qualification de Prestataire d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information (PASSI) à Monaco

©Direction de la Communication - Michael Alesi

M. Dominique RIBAN, Directeur de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN) vient de remettre à M. Stéphane GARINO, Senior Partner de la société KPMG Monaco, en présence de M. François DAURE, Directeur de KPMG Monaco, le diplôme de qualification de Prestataire d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information (PASSI) monégasque.

Cela porte à 5 le nombre de sociétés ayant reçu cette qualification à Monaco. Le diplôme de qualification, délivré par le Directeur de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, s’inscrit dans la stratégie nationale pour la sécurité du numérique de la Principauté.

Les sociétés titulaires de cette qualification peuvent ainsi effectuer des audits des systèmes d’information selon un référentiel et des processus contrôlés par une autorité indépendante, elle-même certifiée par le COFRAC, permettant de garantir la qualité, l’impartialité et l’efficacité de ces travaux. Elles peuvent également apporter une assistance aux entreprises pour faire face aux cyber-attaques et contribuer à la construction d’un monde numérique plus sûr en Principauté.

Le nombre d’entreprises, contribuant à donner une image plus forte en matière de cybersécurité et de confiance numérique, s’élargit donc un peu plus dans le cadre de la transition numérique de la Principauté.