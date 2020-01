Les Carabiniers du Prince célèbrent la Saint Sébastien

Actualité

Dépêche

Lundi 20 janvier, les cérémonies commémorant la Saint Sébastien, Saint Patron des Carabiniers du Prince, ont été célébrées en présence du Ministre d'État, du Président du Conseil National, du Président du conseil de la Couronne, du Secrétaire d'État, des Conseillers de Gouvernement-Ministres, des Chefs de Services de l’Administration et des autorités civiles et militaires monégasques et françaises.

La Messe solennelle était célébrée, pour la dernière fois, par Monseigneur Bernard Barsi, Archevêque de Monaco, et concélébrée par le clergé diocésain avec le concours de l'Orchestre des Carabiniers dirigé par le Major Olivier Drean et Monsieur Stéphane Catalanotti au grand-orgue

Une réception, précédé d’une allocution du Chef de Corps des Carabiniers du Prince, le Commandant Gilles Convertini, était ensuite offerte aux participants, dans la salle de conférences du Musée Océanographique.