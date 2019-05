« Monaco s’engage » : Transition Énergétique et Qualité de Vie

Actualité

Deux axes forts mobilisent les équipes du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme : la transition énergétique, avec l’évolution de la Principauté vers une société décarbonée, et la qualité de vie, à laquelle les Monégasques et Résidents sont très attachés et qui constitue la pierre angulaire de l’attractivité de notre pays.

C’est dans ce contexte que la Mission pour la Transition Energétique organise les rencontres « Monaco s’engage », entre le 29 mai et le 20 juillet, dans 6 quartiers de la Principauté.

Ce contact direct avec la population monégasque permettra d’apporter des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les infrastructures, les subventions et les solutions proposées par la Principauté pour agir sur les 3 thèmes de la transition énergétique : mobilité, énergie, déchets.

Il permettra également de recueillir des signatures individuelles au Pacte National pour la transition énergétique et d’engager un dialogue sur la qualité de vie.

4 stands seront à disposition du public : un par grand thème de la transition énergétique et le 4ème dédié au recueil de nouvelles signatures du Pacte et à une démarche engagée sur la qualité de vie.

Pour élaborer ces rencontres « Monaco S’engage », la Mission pour la Transition Energétique a travaillé en étroite collaboration avec les Services et entités concernés : stand déchets (DAU, SMA, Mairie/MC2D) ; stand mobilité (DPUM, DE, CAM, Mobee) et stand énergie (SMEG, SMBP).

Par ailleurs, une équipe du Cabinet PLURICITE conduira des entretiens auprès des personnes volontaires sur leurs ressentis, besoins et attentes en matière de qualité de vie à Monaco. Les réponses obtenues permettront d’établir un diagnostic et de proposer des actions visant à l’amélioration du cadre de vie. À la fin de la démarche, un bilan de l’étude sera publié.

Enfin, pour ces rencontres conviviales, l’association « La Boîte de jeux » à également créée plusieurs jeux de difficulté croissante qui permettront à tous, petits et grands, d’approfondir leurs connaissances sur la transition énergétique de Monaco et de gagner des cadeaux éco-responsables (boîtes à en-cas, pailles comestibles, sacs à pain en tissu, etc.).

« Monaco s’engage » se tiendra dans 6 quartiers de la Principauté aux dates suivantes :

Mercredi 29 mai, 9h-18h : Galerie commerciale de Carrefour

Mardi 4 juin, 9h-14h : Marché de Monte-Carlo et 16h-18h : Parvis de l'École St Charles

Mercredi 19 juin, 9h-18h : Parc Princesse Antoinette

Mardi 25 juin, 9h-18h : Parvis du Musée Océanographique

Samedi 6 juillet, 9h-14h : Marché de la Condamine

Samedi 20 juillet, 9h-18h : Promenade du Larvotto

Informations et renseignements :

https://transition-energetique.gouv.mc - (+377) 98 98 47 59

