Octobre Rose : un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein

©Direction de la Communication - Stéphane Danna

Depuis le début du mois, le Département des Affaires Sociales et de la Santé soutient et participe à la campagne « Octobre Rose » de prévention et de lutte contre le cancer du sein.

Dans le cadre de cette opération de sensibilisation, le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) a installé aujourd’hui plusieurs stands dédiés à cette campagne.

Plusieurs actions visant à inciter au dépistage du cancer du sein, en partenariat avec les Associations « Pink Ribbon Monaco » et « Écoute Cancer Réconfort », ont parallèlement émaillé ces derniers jours.

Ainsi, plusieurs médecins et infirmiers du CHPG étaient présents samedi matin Place d'Armes afin d’échanger sur de nombreuses thématiques liées au cancer du sein.

Dimanche une collecte de sang, des places à 1€ pour les supportrices vêtues de rose et un stand d'information étaient proposés aux spectateurs en marge du match de football Monaco – Rennes.

Pour rappel, le dépistage du cancer du sein repose sur l’examen clinique et des examens d’imagerie (mammographie, échographie…). En fonction du niveau de risque, la fréquence des examens cliniques et d’imagerie qui permettent de dépister un éventuel cancer du sein est adaptée. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Plus un cancer du sein est détecté tôt, moins le traitement sera agressif. En France, 60 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année.

