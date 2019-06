Présentation du Plan National d’accompagnement du vieillissement et de la prise en charge de la dépendance en Principauté

Actualité

Communiqué de presse

©Direction de la Communication - Stéphane Danna

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Didier Gamerdinger a présenté ce matin à la presse le plan national d’accompagnement du vieillissement et de prise en charge de la dépendance en Principauté, en présence d’Alexandre Bordero, Directeur de l’Action Sanitaire, de Sévérine Canis-Froidefond, Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, de Benoîte de Sevelinges, Directeur du CHPG, du Professeur Alain Pesce, Chef du Département de Gérontologie Clinique Centre Rainier III et de Ludmilla Raconnat-Le-Goff, Secrétaire Général du Département des Affaires Sociales et de la Santé.

La Principauté de Monaco a toujours fait de la qualité de vie de ses anciens une priorité.

S’agissant de la prise en charge de la dépendance à domicile, qui concerne aujourd’hui 600 aînés, le Département des Affaires Sociales et de la Santé travaille constamment à relever le niveau de qualité de la prestation afin que le maintien à domicile continue d’être ressenti positivement par les bénéficiaires et leur famille. Le rôle efficace de la Mairie a également été souligné.

C’est ainsi que récemment d’importants efforts ont été consentis pour revaloriser les tarifs de la prestation d’autonomie, qu’une convention a été passée avec les sociétés prestataires de services à la personne et qu’une Ordonnance Souveraine a été publiée rendant obligatoire la possession d’un agrément pour ces sociétés.

En parallèle une procédure de signalement d’événements indésirables a été mise en œuvre par la Direction de l’Action Sanitaire et la réflexion se poursuit autour de solutions connectées au domicile des personnes âgées.

Enfin, un groupe de réflexion a récemment été constitué avec l’ensemble des professionnels concernés, pour encore améliorer le lien entre la ville et l’hôpital de façon à éviter les ré-hospitalisations successives qui conduisent à une perte d’autonomie.

Sur la dépendance en établissement, il a été rappelé que l’âge moyen d’accueil en institution est de 87 ans et que la Principauté dispose aujourd’hui de 342 places en établissement pour personnes âgées dépendantes.

Il s’agit donc de mettre en œuvre les réponses les plus adaptées à chaque situation pour les années à venir. Il a ainsi été rappelé que les travaux en cours sur les Résidences du Cap Fleuri et à la Fondation Hector Otto située au Jardin Exotique amèneront à court terme 150 places supplémentaires, soit 492 places au total, permettant ainsi de faire face aux besoins jusqu’en 2024/2025.

Monsieur Gamerdinger a annoncé l’implantation à cette échéance d’un nouvel Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, situé aux abords du Boulevard du Larvotto.

Deux autres structures s’avèreront ensuite nécessaires pour répondre aux besoins de la population résidente : il faudra envisager de les situer sur les terrains libérés par l’emprise du CHPG actuel et en ville.

La croissance soutenue des besoins en place d’EHPAD dans les années à venir a conduit le Gouvernement Princier, garant de l’équilibre des accès aux droits sociaux en Principauté, à décider, en concertation avec le Conseil National, de relever la condition d’antériorité de résidence à Monaco, en réservant les établissements publics monégasques aux personnes ayant partagé un temps suffisamment significatif de leur existence avec la Principauté, soit 30 années, contre les 5 ans nécessaires jusqu’à présent.

Didier Gamerdinger a souhaité préciser que : « Ces actions s’inscrivent dans l’objectif de haut niveau que s’est assigné la Principauté. Le Gouvernement Princier met en œuvre les moyens indispensables pour préserver l’excellence et la dimension solidaire de notre modèle social. »