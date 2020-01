Présentation du rapport d’activité du CSA : L’attractivité, enjeu majeur de la Principauté

Actualité

©Direction de la Communication - Michael Alesi

Lundi 20 janvier, en présence de S.A.S. le Prince Albert II, S.E. M Serge Telle et de nombreuses personnalités institutionnelles et économiques, le Conseil Stratégique pour l'Attractivité (CSA) présentait, en la Résidence du Ministre, le bilan des travaux réalisés depuis sa création en 2011, notamment au travers d’une vidéo-témoignage, ainsi que son rapport d’activités pour l’année 2019.

En introduction, le Ministre d’État, Président du Conseil Stratégique pour l’Attractivité, a rappelé que « cette notion d’attractivité était un enjeu majeur, au cœur du modèle économique et social de la Principauté. Elle permet d’attirer des résidents étrangers qui contribuent ainsi au développement économique du pays. Je salue à cette occasion la capacité d’analyse et les efforts d’inventivité dont font preuve le Conseil et ses membres ».

Pour mémoire, le CSA contribue aux réflexions liées au développement économique, à l’augmentation des recettes de l’État, à la maîtrise des dépenses publiques et aux orientations stratégiques de la Principauté. Près de 160 propositions ont émané des commissions touchant aussi bien à la qualité de vie, au tourisme, au marché de l’art qu’à la santé, la finance ou encore le yachting.

Le CSA se réunit tout au long de l’année, soit en session plénière, soit en ateliers de travail. Il peut aussi constituer des groupes de travail ad hoc comprenant notamment des personnalités non membres du Conseil, comme cela a été le cas pour les ateliers de travail sur le droit de suite avec les professionnels de l’art, et sur le « Smart Monaco » avec les étudiants de l’International University of Monaco.

Retrouvez le teaser de la vidéo-témoignage sur : https://youtu.be/v0FixguSgIs